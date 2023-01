Giovanna Civitillo parla del rapporto con Alice Sebastiani | la prima figlia di Amadeus

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La showgirl, 45 anni, sposata dal 2009 con, all’anagrafe Amedeo, ha ripercorso tutta la sua vita in un’intervista a Verissimo, partendo dall’infanzia e dalcon i genitori fino al legame condi, oggi 25enne. “Ho avuto un’infanzia felice. La tipica famiglia unita. Ancora oggi sono molto protettiva con mamma e papà… non mi fido di nessuno e il mio José lo lascio solo nelle loro mani“, ha dettonel salotto di Silvia Toffanin. La showgirl non ha trattenuto le lacrime, nelre di suo figlio José Alberto, che oggi ha 13 anni.ha affermato ...