Gianluca Vialli | l’ultimo vocale a Marino Bartoletti commuove tutti | il video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Siamo ancorasotto choc per la scomparsa del grande. La moglie Cathryn White Cooper, mamma delle loro due figlie Oliva (18 anni) e Sofia (16), ha voluto mandare un messaggio ai fan dell’ex calciatore che in questi giorni stanno facendo arrivare la loro vicinanza: “Luca era uno sportivo di grande talento, rispettato da, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”. E come lei tantissimi hanno scritto e detto parole meravigliose dedicate a: dall’amico Roberto Mancini all’ex compagno di squadraPessotto. Ad “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1, ha parlato invece l’amico. Leggi anche l’articolo —> “Oggi è un altro ...

La Cremonese, nella partita contro l'Hellas Verona, scenderà in campo con una maglia in ricordo diLa Cremonese, nella gara contro l'Hellas Verona, ha voluto omaggiare. L'ex attaccante era originario proprio della città lombarda ed aveva iniziato la sua carriera in ...Soumahoro si iscrive al gruppo Misto: 'Le foto di mia moglie risalgono a 4 anni prima di conoscerci', oggi a Cremona la messa per dirgli addio. I funerali a Londra nei prossimi giorni ...L'emozionante omaggio della Regione Liguria a Gianluca Vialli, ex calciatore morto nella giornata di venerdì 6 gennaio 2023: le toccanti .... Tra queste spicca Genova, città in cui ha vinto diversi tr ...‘C’e’ in linea per te un pirla che dice di essere Gianluca Vialli!’. Era primavera 1998 e la swinging London del pallone parlava italiano. Tu avevi già conquistato con i tuoi goals i tifosi del Chelse ...