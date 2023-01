Gianluca Vialli | l' ultimo saluto nella sua Cremona | con la famiglia | i tanti amici e gli ex compagni di squadra

Cremona dà l' ultimo saluto a. La famiglia, gli amici e tanti ex compagni di squadra lo ricordano con una messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di Cristo Re. Ci sono tra gli altri Roberto Bettega, Angelo ...Tanti ex compagni alla messa nella chiesa di Cristo Re Cremona dà l'ultimo saluto a. La famiglia, gli amici e tanti ex compagni di squadra lo ricordano con una messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di Cristo Re. Ci sono tra gli altri Roberto Bettega, Angelo ...Lunga e sentita lettera di Gabriele Gravina a Gianluca Vialli. Il presidente della FIGC ha scritto attraverso il sito ufficiale della società quanto segue: ...autorità locali e molti rappresentanti del calcio italiano hanno preso parte alla messa in memoria di Gianluca Vialli, morto a 58 anni venerdì scorso in conseguenza del tumore al pancreas che lo aveva ...