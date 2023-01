Gianluca Vialli | la moglie rompe il silenzio dopo la scomparsa

Liberoquotidiano.it

, l'ex massaggiatore della Juve Remino: 'All'Autogrill non pagava mai, lasciava sempre il conto a me...' Tuttosport intervista il primo massaggiatore dialla Juventus , Valerio Remino . Curò i muscoli del campione cremonese per i suoi primi due anni juventini, aiutandolo a inserirsi nel mondo bianconero e a superare le difficoltà ...La morte diha colpito non solo il mondo dello sport, ma tutto lo showbiz. E dopo giorni di silenzio, la vedova ha rilasciato alcune dichiarazioni.ha combattuto per cinque lunghi ... Gianluca Vialli, Mancini: "Litigai con lui una sola volta, ecco perché" Aveva da poco lasciato il suo incarico al fianco di Roberto Mancini per accedere alle cure nel Regno .... Cinque anni fa aveva rivelato pubblicamente di avere un tumore al pancreas. Vialli era ricover ...Gianluca Vialli, il cui addio, per quanto purtroppo atteso, ci lascia senza parole, era uno dei motivi per cui continuiamo ad amare il calcio nonostante se stesso. Continuiamo ad .... Continuiamo ad a ...