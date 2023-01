Gianluca Vialli | chi sono le figlie Olivia e Sofia | età | mamma

(Di lunedì 9 gennaio 2023)momenti delicati e difficili quelli che in questo periodo stanno vivendo i familiari diil cui ricordo sarà affidato anche alla trasmissione Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone nella puntata odierna. Il campione, nonché ex calciatore ed allenatoreè morto nei giorni scorsi lasciando un vuoto incolmabile. L’uomo da qualche tempo soffriva di un tumore al pancreas e nell’ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. Non caso, infatti, lo scorso 14 dicembre aveva infatti annunciato il ritiro dalla Nazionale proprio a causa dell’avanzare della malattia., chi è la moglie Cathryn White Cooper: età, lavoro, figli, foto e Instagram Chile ...

Virgilio Sport

Leggi Anche, dagli aneddoti di Cremona all'arrivo a Genova fino all'era londinese: il ricordo dei compagni di squadra al Fatto.it Gli arbitri sono allo sbando sul campo, perché lo ...Alcuni giorni fa un cancro ci ha portato via, a 58 anni, uno dei più grandi sportivi che la storia del calcio italiano ed europeo abbia mai avuto:. Il suo nome è familiare a tutti, calciofili e non.era dotato di un'umanità straordinaria che veniva fuori in qualsiasi occasione, non solo per la dignità e la forza con le ... Vialli, il retroscena da brividi rivelato da Massimo Mauro: “Ora posso dirlo” L'omaggio della Juve e tifosi per Vialli, cori e applausi durante match con Udinese Prima il minuto di silenzio, preceduto dalla commovente lettera aperta letta in campo da Gianluca Pessotto, suo ex c ...L'ex campione aveva chiesto espressamente funerali allegri e privati, il presidente della Figc ricorda gli abbracci di questi .... Vialli aveva chiesto un funerale allegro . Vialli, bandiere a mezz'as ...