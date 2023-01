Gianluca Vialli | chi era | età | moglie | carriera | figli | come è morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai 1 condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni a partire dalle 14.00. Tra i temi della puntata ci sarà, tra i migliori attaccanti degli anni ’80 e ’90 del campionato italiano,il 6 gennaio 2023, dopo una lunga malattia. Ladiera nato a Cremona il 9 luglio del 1964. Aveva 58 anni. L’ex calciatore e allenatore, dopo gli esordi da ala tornante, si affermacentrocampista, ma riesce a stupire tutti diventando capocannoniere in ben 4 campionati, segnando gol in acrobazia. Questo gli valse il soprannome di soprannome Stradi. Era ritenuto uno dei più forti ...