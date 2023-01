Gianluca Di Marzio | #Calciomercato | @Inter | preso il classe 2004 Alem #Nezirevic Lunedì le visite …

GianlucaDiMarzio.com

Secondo quanto riportato daDi, la chiusura della trattativa è prevista già in ...L'esperto di calciomercatoDiconferma infatti che si registra l'inserimento importante del Cagliari . Secondo Di, il Cagliari si sarebbe inserito nella trattativa e avrebbe ... Inserimento del Getafe per Brekalo: la situazione Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Andreas Jungdal, giovane portiere rossonero, si trova in Austria e nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche ...Il Cagliari si inserisce a sorpresa e anticipa tutti per Azzi del Modena. Oggi prevista la chiusura". Così ha twittato Gianluca Di.