Gf Vip | Patrizia Rossetti E’ Una Furia! Rissa Al Telefono Con Un Collega!

ComingSoon.it

Come staRossetti, uscita dalla casa del Gfper un malessere fisico Ecco cosa sappiamo dopo il suo abbandono L'articolo Come staRossetti dopo l'uscita dal Gf7 proviene da True ......verbale avuto conRossetti . In ogni caso ne sapremmo di più nella puntata di stasera, quando Signorini sarà chiamato a fare luce su questa vicenda che sta appassionando i fan del GFGrande fermento all'interno deldel Grande Fratello Vip. La new entry Dana Saber, come una scheggia impazzita, sta litigando con mezza casa per un motivo o per un altro. Ultimo in ...Antonino Spinalbese si è allontanato dalla casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. L'ex di Belen si sarebbe sottoposto a un’operazione per l’asportazione di ...