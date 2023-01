Gf Vip nomination oggi 9 gennaio 2023 | chi sono i nominati a rischio eliminazione stasera?

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

...di un video che la ritrae al GF, ha scritto: La Rossetti ha ringraziato tutti i fan che le sono stati vicino in questi tre mesi, consentendole di andare avanti e superare tutte le. La ...... mentre uno degli altri due finirà dritto in. Non resta quindi che attendere la prossima puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 9 gennaio per capire come si evolveranno tutte ... Grande fratello vip: le anticipazioni della diretta di stasera e chi sono i concorrenti in nomination Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 9 gennaio Le anticipazioni della serata e le news su Antonio Spinalbese ...Tutte le anticipazioni della puntata del 9 gennaio del Grande Fratello Vip 7: nomination, sondaggi televoto e molto altro.