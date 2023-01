GF VIP | Nicole Murgia e il marito Andrea Bertolacci perché si sono lasciati? Ecco la verità

Grande Fratello

Nella casa del Gf, Daniele Dal Moro si è espresso sul suo rapporto conMurgia , mostrando delle perplessità sui suoi atteggiamenti. 'Con lei ho avuto una cosa che non mi è piaciuta, nel comportamento che ho ......rompere il silenzio e parlare del percorso di Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello... il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, in cui ha dichiarato: Leggi anche... Scintille tra Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Stasera in tv, 9 gennaio, torna il Gf Vip. Torna per la 27esima puntata il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su canale 5 alle 21.45. Torna al fianco di Orietta Berti, ...Perché Nicole Murgia e Andrea Bertolacci si sono lasciati La gieffina lo ha confidato a Luca Onestini nella casa del GF ...