GF VIP | Matthias De Donà | fratello di Giaele | «Mia sorella è bisessuale» | poi parla del matrimonio con Bradford

Trend-online.com

Pur avendo giustificato la stilista ha ammesso: Lo sfogo del fratello della stilista: 'Chiedo scusa se qualcuno si è sentito preso in giro' Ai fan del GF7 non è sfuggito lo sfogo diDe ...A distanza di poche ore dalla sfuriata dicontro la sorella maggiore Giaele De Donà , attuale concorrente del GF, il giovane è tornato sui social chiedendo scusa (video in apertura). Il fratello di Giaele torna a parlare sui ... Matthias De Donà fa una sorpresa alla sorella nel GF Vip: ecco chi è ... Matthias De Donà ha parlato di sua sorella Giaele, ma cosa ha riferito il fratello della gieffina I dettagli a seguire nell'articolo ...Gf Vip 7, parla il fratello di Giaele De Donà: “Ho visto mia sorella un po’ scombussolata, non so perché abbia detto determinate cose ma…” ...