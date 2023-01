GF Vip | diretta 9 gennaio | Dana Saber contro tutti Clizia Incorvaia torna nella casa

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Grande fermento all'interno deldel Grande Fratello Vip. La new entry, come una scheggia impazzita, sta litigando con mezzaper un motivo o per un altro. Ultimo in ordine...

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Per questo motivo l'hair stylist ed ex fidanzato di Belen Rodriguez non ha potuto fare ritorno nella casa del GF7, ma si è palesato in collegamento durante l'ultimae farà lo stesso ...Ad alimentare questa voglia dei fan è stata unasocial di alcuni giorni fa durante la quale ... le vacanze dei. FOTO Il Natale fuori porta è una tradizione per molti volti celebri di casa ... Grande fratello vip: le anticipazioni della diretta di stasera e chi sono i concorrenti in nomination Antonino Spinalbese si è allontanato dalla casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute. L'ex di Belen si sarebbe sottoposto a un’operazione per l’asportazione di ...Un' ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 si è espresso sul comportamento degli attuali inquilini nei confronti di Nikita Pelizon.