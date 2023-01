Gf Vip | Antonino Spinalbese Si Rititra

(Di lunedì 9 gennaio 2023)si ritira dal gf vip. Quese sono le ultime indiscrezioni che stanno viaggiando in rete alla velocità della luce. Ecco tutti i dettagli! Secondo una clamorosa indiscrezione,potrebbe ritirarsi definitivamente dal “Grande Fratello Vip” . L’ex compagno di Belen Rodriguez è stato costretto ad abbandonare momentaneamente il gioco per un problema di salute e ha trascorso il Capodanno da solo in una stanza d’albergo. Il settimanale Novella 2000 ha appena lanciato la notizia che il vippone “potrebbe non rientrare più in Casa”. Due influencer molto informati sulle dinamiche del gossip hanno confermato la versione dei fatti. Si tratta di Deianira Marzano e Amedeo Venza. Secondo entrambi sarebbero sorti dei problemi con il rientro dinella casa più spiata ...

Blog Tivvù

Spinalbese fuori dal GFCome rivela su Instagram il blogger Amedeo Venza , ci sarebbero problemi per il rientro di Spinalbese: 'Sono sorti dei problemi con il rientro di. ...GF: Oriana svela chi è l'uomo del suo cuore Dopo aver vissuto una passione lampo conSpinalbese, Oriana Marzoli ha rivolto le sue attenzioni a Daniele Del Moro e Luca Onestini. Sembrava ... Antonino Spinalbese non rientrerà al GF Vip Indiscrezioni sul ricovero Antonino Spinalbese è stato ricoverato in ospedale per una piccola operazione e una serie di accertamenti. Ancora non è rientrato nella casa, ecco la verità sulla sua situazione… Leggi ...Oriana Marzoli ha svelato chi è l'uomo del suo cuore e, strano ma vero, non è un concorrente del GF Vip. Non solo, ha anche offenso Fedez e Salmo.