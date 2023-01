Gf Vip | Antonella Fiordelisi offesa da un passante fuori dalla casa | Edoardo Donnamaria reagisce così

Isa e Chia

... infatti, una persona si è recata all'esterno della casa del 'GF' 7, sita a Cinecittà, ed ha rivolto pesanti insulti nei confronti della vippona.è stata appellata come 'z***', la ......ha poi parlato della sua lunga avventura al Gf: L'ex gieffina ha nominato alcuni ex compagni d'avventura che avrebbe sicuramente il piacere di rivedere ovvero Amaurys Perez ,... Gf Vip 7, fuori urlano: “Antonella sei una zocc*la!”: la reazione di Edoardo Chiede di non essere giudicata come «una ragazza viziatissima», Angelica Brattoli, la giovane di 22 anni tra i dieci protagonisti di Summer Job, il primo reality di Netflix, in cui ...Tentativi di abusi e minacce continui, «Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato». Fioretta Mari rompe il silenzio e in un'intervista a ...