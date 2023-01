GF VIP | Andrea Maestrelli e Nicole Murgia stavano insieme | lei l’ha tradito con il migliore amico? «Li ho beccati insieme»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Come sappiamo,hanno avuto una breve relazione e prima del loro ingresso al GF Vip si sono lasciati. La rottura fra loro sarebbe stata molto turbolenta; si parla di aggressioni fisiche da parte della gieffina e di un tradimento. Ma cosa è successo davvero? Leggi anche: GF VIP, «Antonella Fiordelisi...

Biccy

@blogtivvu_com Clarissa Selassiè urla fuori dalla Casa del Grande Fratelloun messaggio perMaestrelli: a quanto pare la princess si è presa una bella cotta 😻 #blogtivvu #blogtivvu_...capi moda da amare per sempre Pochi mesi prima del loro ingresso al GFNicole Murgia eMaestrelli si sono lasciati. Sembra che rottura sia stata piuttosto problematica, la stessa Nicole ha ammesso di aver lanciato dei piatti contro il suo ex e di aver mandato ... Andrea Maestrelli smaschera la sua ex Nicole e l'amico: "Li ho beccati!" Al Grande Fratello Vip è da settimane che tra Luca Onestini e Nikita Pelizon c’è un’ostilità incredibile, che ha portato Onestini a schierarsi con Oriana ...Andrea Maestrelli ha fatto alcune confessioni su Nicole Murgia, ma cosa ha detto I coinquilini sono sotto shock!