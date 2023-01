GF VIP | Alberto De Pisis contro Oriana e Luca Onestini | «Potevo morire» | ecco cosa è successo VIDEO

TGCOM

De Pisis, spavento al GF: "Mi sento il vetro conficcato in pancia" Il mio adorabile biondino si è - giustamente - arrabbiato perché i due concorrenti lo hanno svegliato. In più De Pisis, ...L'ex concorrente del GF, in ultimo, racconta con chi andrebbe a cena tra i concorrenti del reality show: Con chi andrei a cena Amauryz Perez,De Pisis, Charlie Gnocchi e Antonella ... "Grande Fratello Vip", Alberto De Pisis dichiara il suo interesse per Edoardo Donnamaria “Mi sento il vetro conficcato in pancia”, lo spavento di Alberto De Pisis nella Casa del Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo.Marito e moglie furono colpiti brutalmente per essere uccisi, mentre stavano dormendo. Giuseppe Picci, 68 anni fu trafitto alla gola da una fiocina usata per la pesca sub, sua moglie Maria ...