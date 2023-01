GF Vip 7 | salta il rientro in casa di Antonino | “Sorte complicazioni” | Come sta davvero l’ex di Belen

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nonostante le festività natalizie appena terminate, sul Web si continua incessantemente a parlare di tutto ciò che concerne il GF Vip 7. Tra gli argomenti che, negli ultimi giorni, sta destando più curiosità, vi è ilnelladiSpinalbese. Il concorrente,tutti saprete, prima di capodanno è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute. Fino a qualche ora fa si pensava chesarebbe ritornato tra i “vipponi” nel corso della puntata di lunedì 9 gennaio; stando ad alcune recenti indiscrezioni, però, sembra che ciò potrebbe non avvenire. Il Grande Fratello Vip, quest’anno, si è rivelato fin da subito un vero e proprio concentrato di emozioni. Gli attuali “vipponi”, infatti, sono tutti dotati di forti personalità, motivo per il quale ogni nuovo giorno nella ...

DiLei

Mi preparo due mesi per andare al Grande Fratello perché Signorini mi ha invitato - che saluto e ringrazio per le belle parole - efuori che sono un bestemmiatore No, non va bene questo. (&...... di certo non si è proprio parlato di un'esclusione senza appello, soprattutto perché Spinalbese è uno dei concorrenti più forti di quest'edizione del GF. GF, il ritorno di Sonia Bruganelli. ... "GF Vip", perché è a rischio il rientro in Casa di Antonino Spinalbese Antonino Spinalbese dovrebbe rientrare presto nella Casa del “GF Vip” ma il suo ritorno in gioco sembra essere rimandato ...Riccardo Fogli ha voluto fare chiarezza su quanto avvenuto al Grande Fratello Vip, spiegando di non aver mai bestemmiato in vita sua ...