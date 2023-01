Gf Vip 7 | le anticipazioni della ventisettesima puntata

Leggi su isaechia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Atmosfera rovente nella Casa del Gf Vip 7. Scopriamo tutte lesulla, che andrà in onda questa sera su Canale 5. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini tante succose dinamiche hanno alimentato il chiacchiericcio del pubblico. La new entry Dana Saber non è certo entrata in sordina e in men che non si dica è stata la protagonista di importanti discussioni un po’ con tutti, soprattutto con Wilma Goich. La cantante, infatti, non ha affatto gradito che la ragazza sia andata a dormire nuda nel letto di Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto, tuttavia, nelle ultime ore ha smentito queste voci rivelando che la modi origini marocchine indossasse una t-shirt gentilmente offerta da lui. Nel corso dell’appuntamento di questa sera, due ‘vippone‘ riceveranno inaspettate sorprese. ...