“GF Vip 7” | Edoardo Donnamaria dimentica Antonella | scatta il bacio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) News Tv.si sta avvicinando a qualcun altro del GF Vip ora che la sua storia consembra chiusa.Fiordelisi sembrano essersi definitivamente allontanati durante la notte di San Silvestro. Mentresoffre per la lontananza da, lui intanto si sta avvicinando a qualcun altro nella casa. “GF Vip”,sempre più vicino ad Alberto De Pisisha lasciatoa causa dei suoi atteggiamenti all’interno della casa. Mentre lui cerca di legare anche con gli altri inquilini, lei litiga con tutti. Durante l’ultima puntata, in onda lo scorso lunedì 2 gennaio,si è ...

Isa e Chia

I #Donnalisi tornano assieme: Antonella Fiordelisi eDonnamaria fanno pace, ma i conflitti ... Grande Fratello, televoto aperto: chi sarà il preferito del pubblico Stasera, lunedì 9 gennaio ...Ed infatti, proprio in queste ore, fuori dalla Casa del Grande Fratellouna estimatrice ha ... ha commentato la vicenda: Forse perché ho parlato die Antonella. Io non lo so perché hanno ... Gf Vip 7, parla un’amica di Edoardo Donnamaria: “Non credevo si potesse innamorare nella Casa” Fuori dalla casa del GFVIP 7 alcuni fan hanno urlato offese contro Antonella: la reazione di Edoardo ha fatto inorridire il web. Ecco il video.In vista della prossima puntata, sono emerse alcune importanti anticipazioni sulla casa più piata d'Italia: ecco cosa accadrà ...