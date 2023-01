“GF VIP” 7 | Antonino Spinalbese si ritira dal gioco? Clamorosa indiscrezione

Blog Tivvù

Si complica la situazione diSpinalbese che, dal 30 dicembre scorso, è provvisoriamente fuori dalla casa del Grande fratello. Il parrucchiere di Torre del Greco è uscito dal gioco per sottoporsi a una serie di ...... Ed in effetti la sua amicizia speciale nata conSpinalbese ha fatto molto discutere nei ...Signorini indagherà su tutta questa faccenda chiedendo alla concorrente del Grande Fratello, ... Antonino Spinalbese non rientrerà al GF Vip Indiscrezioni sul ricovero Antonino Spinalbese è stato ricoverato in ospedale per una piccola operazione e una serie di accertamenti. Ancora non è rientrato nella casa, ecco la verità sulla sua situazione… Leggi ...E' Federica Panicucci a spiegare come sta Antonino Spinalbese : le ultime notizie E’ andata in onda oggi una nuova puntata di Mattino 5 News con una breve finestra sul Grande Fratello VIP 7. Le antici ...