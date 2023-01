GF Vip 7 | Antonino Spinalbese rientrerà nella casa in dolce compagnia | tutti i dettagli

Fanpage.it

Gf, slitta il rientro diSpinalbese in trattativa per il cachet Il motivo legato al rientro dinon avrebbe più nulla a che fare con i suoi problemi di salute e l'intervento che ...Gf, il preferito della Casa Per ciò che concerne il preferito dalla Casa , su Realiy House , svetta al primo postoSpinalbese con il 20%. Al secondo posto c'è Antonella Fiordelisi , ... Come sta Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale e quando rientra al GF VIP SEGUICI SU YOUTUBE Cosa sta accadendo ad Antonino Spinalbese Ha davvero violato il regolamento con Ginevra mentre era in ospedale I dettagli dal GFVIP 7. I fan del GFVIP 7… Leggi ...Antonino Spinalbese non rientrerà nella casa del GF Vip 7 durante la diretta di lunedì 9 gennaio. Il suo ritorno, però, non sarà in solitaria: ecco chi gli terrà compagnia secondo gli ultimi spoiler d ...