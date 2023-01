GF VIP 7 | Antonino Spinalbese in collegamento dall’hotel | ecco quando ritornerà

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip 7 aggiornandoci subito sulla situazione di. In questi giorni molte voci sono corse sul suo possibile abbandono del reality show di Canale 5. Finalmente stasera arriva la chiarezza definitiva. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Svelatonella Casa del GF VIP 7 Nella serata di stasera finalmente sono state dissipate tutte le voci sull’ex di Belen Rodriguez. Il parrucchiere si trova in hotel dove sta facendo la quarantena prima di ritornare nella Casa del GF VIP 7. Il concorrentenella prossima puntata di lunedì 16 Gennaio 2023. Quindi tutti i problemi sono stati risolti e il vippone gode di ottima forma, pronto ...

Quest'anno al GFc'è la copia Shein del duo alchemico, Ginevra Lamborghini eSpinalbese . A quattro mesi dall'inizio della nuova edizione però i due continuano a giocare sull'ambiguità (...Gf, slitta il rientro diSpinalbese in trattativa per il cachet Il motivo legato al rientro dinon avrebbe più nulla a che fare con i suoi problemi di salute e l'intervento che ... Come sta Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale e quando rientra al GF VIP Perché Antonino è uscito dal Grande fratello La scorsa settimana Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip ...Elenoire Ferruzzi a ruota libera sui concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 9 genna ...