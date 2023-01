GF Vip 7 | anticipazioni puntata 9 gennaio 2023 | Onestini sotto accusa | torna Antonino

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) A partire dalle 21.40, in diretta su Canale 5 andrà in onda una nuovadel Grande Fratello Vip 7 condotta da Alfonso Signorini con opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli (che rientra in studio dopo due puntate di assenza) e con l’esperta di gossip Giulia Salemi. Anche stasera ne vedremo delle belle, soprattutto perché si parlerà di… triangoli! Grande Fratello Vip 7, il triangolo Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e LucaAl centro dellaodierna del Grande Fratello Vip 7, infatti, ci sarà Oriana Marzoli. La bella spagnola ha ricevuto un due di picche da Luca, cui si è dichiarata più volte, e così ha deciso di riavvicinarsi a Daniele Dal Moro. Peccato che in più di un’occasione ha dichiarato di volere solo Luca e di considerare Daniele solo un amico con cui far ingelosire l’ex tronista ...