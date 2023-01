Gf Vip 7 | Alberto De Pisis spaventato dagli scherzi notturni | “Siete pazzi a fare queste cose | potevo morire!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Spavento perDenella Casa del Grande Fratello Vip 7, dove gli inquilini hanno trascorso una notte tutt’altro che tranquilla. A creare scompiglio durante le prime ore del mattino sono stati Luca Onestini ed Oriana Marzoli che, senza alcuna intenzione di andare a dormire, hanno iniziato a giocare inseguendosi. Il romagnolo, ‘armato’ di un bicchiere di vetro colmo d’acqua, ha raggiunto la sua amica che, urlando, si era rifugiata in una delle camere svegliando. Il 30enne milanese, piuttosto infastidito, ha dunque chiesto ai coinquilini di uscire dalla stanza: No, non nel mio letto! Non mi piacciono questi giochi! Oriana, scusa, ti puoi spostare? Spostati da qua! Dai, ma come state?! Fatelo in camera vostra! Fallo fuori! Perché qua? La sua richiesta non è stata però accolta dai due, che hanno continuato a scherzare, ...