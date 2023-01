Gevi Napoli Basket-EA7 Milano 87-81 | Pancotto | “Vittoria dedicata ai nostri tifosi”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Clamorosa Impresa dellache vince con i Campioni d’Italia dell’ EA7 Emporio Armaniper 87-81 nella gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Splendida impresa dellache vince con i Campioni d’Italia dell’ EA7 Emporio Armaniper 87-81 dopo un supplementare, nella gara

(Lorenzo Gatto) Trieste: Bartley 16, Gaines 13, Davis 10 Scafati: Pinkins 21, Logan 13, Thompson 11- Milano 87 - 81 dts Lache non ti aspetti, nel pieno di una rivoluzione ...Il posticipo della 14a giornata sarà la 16ª sfida tra le due squadre, debutta Pancotto sulla panchina ...Lega Basket Serie A - Serie A UnipolSai 2022/23, la classifica dopo 14 giornate Regular Season A 2022 Serie A UnipolSai 2022/23, la classifica dopo 14 giornate ...Non poteva esserci domenica peggiore per l'Olimpia Milano: infatti gli uomini di Ettore Messina sono stati sconfitti dalla Gevi Napoli Basket con il punteggio di 87-81 dopo un supplementare. Grande pr ...