ilGiornale.it

"Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivare quanto prima all'identificazione dei responsabili di questoe assurdo che ha messo a repentaglio la ..."Stiamo concentrando tutte le nostre energie e quelle della polizia per arrivare quanto prima all'identificazione dei responsabili di questoe assurdo che ha messo a repentaglio la ... "Gesto folle". Tre arresti per gli scontri sull'A1 Circa 180 tifosi, tra napoletani e romanisti, identificati tra Genova e Milano, un ultrà giallorosso ferito e arrestato ad Arezzo, altri arresti ipotizzati nelle 48 ore di flagranza differita (scadenz ...L’uomo, un 24enne, è stato denunciato. Si è giustificato spiegando che non sopportava più il suono delle pulsantiere per la prenotazione del verde ...