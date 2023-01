Germania | Muller ha deciso se ritirarsi o meno dalla Nazionale

SPORTFACE.IT

Thomasha comunicato in conferenza stampa di non ritirarsi ancora dalla Nazionale tedesca. 'Dopo la partita contro la Costa Rica, è stato emozionante, è stato un momento un po' triste. Ci ho pensato ...Vendite record si sono registrati in Regno Unito e. 'In Giappone, una nuova classe di imprenditori di successo sta investendo sempre più nelle automobili Rolls - Royce, mentre il mercato ... Germania, Muller non lascia la Nazionale: "Sarà il Ct a decidere, io ... La Germania non affronterà alcuna carenza di gas durante questo inverno. Lo ha affermato il presidente dell'Agenzia federale delle ...Rientrata dalla romantica vacanza in Thailandia con il suo nuovo compagno, Ilary Blasi avrebbe confessato di sentirsi rinata al fianco di Bastian Muller ...