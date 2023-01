Genova | ragazza in stato di choc | ' Violentata ai giardini Baltimora' - Cronaca - quotidiano net

iLMeteo.it

Soccorsa e portata in ospedale: i medici le riscontrano ecchimosi compatibili con un'aggressione ...- Unaaggredita per strada, nei giardini di plastica, derubata ed infine violentata. E' allarme sicurezza, nel centro storico genovese, dopo i ripetuti episodi di criminalità che si ... Genova: ragazza 23enne vuole lasciare il fidanzato, ma l'epilogo è tragico Guerriglia in A1: identificati 80 ultrà di Roma e Napoli: domani direttissima per l'ultrà laziale ferito e arrestato. Calcio Napoli auspica "interventi radicali" come avvenne per gli hooligans inglesi ...Rapinata e violentata in pieno centro a Genova. È successo la notte tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio a una ragazza di 20 anni, abusata da due uomini ai giardini Baltimora, ...