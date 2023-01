Genova per lui ' Gianluca | sarai sempre nei nostri cuori' L' amico | noi in oratorio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Emozioni prima di Samp - Napoli: lacrime anche per Mihajlovic. I volti dei due campioni spuntano dal maxi schermo dello stadio Marassi. I ricordi del suo compaesano: le sfide in chiesa e la collezione ...

Repubblica TV

Emozioni prima di Samp - Napoli: lacrime ancheMihajlovic. I volti dei due campioni spuntano dal maxi schermo dello stadio Marassi. I ricordi del suo compaesano: le sfide in chiesa e la collezione di ...Numeri che sono più marcatila Città Vecchia cantata da Faber. A, infatti, il tasso di mortalità è pari al quasi 18%. Quello di natalità, dello stesso anno, è ad appena il 6%. La ... A Genova sciarpe, foto e fiori per Vialli: la pioggia non ferma l'omaggio dei tifosi al Ferraris 2 minuti per la letturaScontri tra tifosi della Roma e del Napoli nell’area di servizio Badia al Pino (Arezzo) sull’Autostrada del sole: un ferito è stato portato all’ospedale di Arezzo. Si tratta di ...GENOVA - Si svolgono oggi, lunedì 9 gennaio a Londra, i funerali di Gianluca Vialli, icona della Sampdoria e del calcio morto a 58 anni nella notte tra il cinque e il sei gennaio. La cerimonia è in fo ...