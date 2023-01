(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – La popolarità del principeè precipitata aiin Gran Bretagna dopo le anticipazioni del suo libro di memorie ‘Spare’. Secondo un sondaggio Yougov, il 64% dei britannici ha un’del figlio minore di re Carlo III. Solo il 26% dice di averne un’positiva, il dato più basso di sempre. Le accuse del duca di Sussex hanno però avuto un impatto anche sul fratello maggiore, l’erede al trono William. La sua popolarità è calata di otto punti in un mese, attestandosi al 69%, mentre un 20% dichiara di averne un’. Il pubblico britannico continua infine ad avere una cattivadi Meghan, la moglie di. Il sondaggio evidenzia un 65% di detrattori ...

GB, Harry ai minimi storici: 64% degli inglesi ha opinione negativa Dal trattamento "orribile" che la famiglia reale avrebbe riservato ad Harry nel giorno della morte della Regina, alla colpa di aver taciuto ...Il secondo genito di Re Carlo e Lady Diana, il principe Harry, rivela come è stato vivere con la matrigna Camilla.