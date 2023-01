Gazzetta – Juve | Alex Sandro e Cuadrado cercano squadra L’Inter vuole aspettare Gosens

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 2023-01-08 20:44:54 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla: C’è movimento sugli esterni: la Lazio prepara l’assalto a Luca Pellegrini. Juranovic incanta Galliani e si avvicina al Monza Gli esterni possono essere bassi o alti; l’importante è che spingano. In ogni sessione di mercato ci sono novità in tal senso, stavolta non sono coinvolte le big ma cambia poco. Le prime della classe hanno fatto una scelta che possiamo così riepilogare.ha deciso di puntare sul nuovo, nuovo nel senso che sta tornando quello di Bergamo almeno come convinzione, e aumenterà il minutaggio. Lanon provvederà al rinnovo di; non a caso entrambi stanno già valutando qualche proposta, anche in un calcio di periferia che però ...

La Gazzetta dello Sport

... il Milan pareggia 2 - 2 a San Siro la Roma e scivola a meno sette dal Napoli, con lache ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La...E grazie al pari della Roma col Milan, Spalletti sale a più 7 sui rossoneri e sulla, che affronterà venerdì a Napoli. La squadra di Stankovic si ferma, un'altra volta. Una gara giocata in un'... La grande rabbia di Allegri: ecco perché ha perso la testa nel finale Il tecnico del Napoli: "Bravo Osimhen: Ha un modo di stare in campo per cui si prende molte responsabilità. Kim sostituito per un indurimento muscolare, meglio non rischiare" ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...