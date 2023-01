Gattuso choc | ladri nella sua villa respinti dal fortino | finita così

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Gennaroe il complicato momento che sta vivendo a Valencia: se nelle ultime sette gare di Liga i suoi sono sprofondati in classifica all'11° posto con soli cinque punti di vantaggio sull'Espanyol, attualmente in zona retrocessione, lo scorso 6 gennaio la casa dell'allenatore italiano è stata assaltata dai. Se al Mestalla i giocatori di casa hanno perso 0-1 con il Cadice, dei furfanti hanno provato a entraresuadi Campolivar, prima che i cani sventassero il tutto.rivela il quotidiano spagnolo Las Provincias: i sistemi di sicurezza installati a casa di Gennarohanno funzionato con i sensori di movimento che hanno fatto scattare gli allarmi e messo in fuga i, spaventati anche dai due grandi cani messi dall'ex allenatore di ...

Liberoquotidiano.it

Dopo aver parlato del suo rapporto con la moglie che ha subito ripercussioni per l'impegno totalizzante dovuto alla gestione della squadra spagnola,ha voluto raccontare un curioso aneddoto ..., si scatena l'inferno nello spogliatoio Rino Gattuso-choc sul padre: "Voleva prendermi a pugni in faccia" Rino Gattuso si confessa e lo fa in un'intervista ad As. L'allenatore del Valencia di fatto in questi giorni è in vena di rivelazioni. Dopo aver parlato del suo rapporto con la moglie che ha subito ri ...