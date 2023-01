Gareth Bale | l' addio clamoroso al calcio | si ritira a soli 33 anni

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In unsempre più longevo,va contro tendenza. Mentre calciatori come Cristiano Ronaldo , Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic non hanno alcuna intenzione di smettere nonostante l'...

la Repubblica

In un calcio sempre più longevo,va contro tendenza. Mentre calciatori come Cristiano Ronaldo , Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic non hanno alcuna intenzione di smettere nonostante l'avanzare degli anni, il talento ...Il campione di calcioha deciso di ritirarsi dal'attività agonistica. L'addio lo ha dato lo stesso 33enne gallese sul suo profilo Instagram. 'Dopo attente e ponderate considerazioni - si legge nel post, ... Gareth Bale dice basta: lascia a 33 anni il mister cento milioni del Real Madrid Gareth Bale dice basta: a 33 anni si ritira dal calcio giocato. L'ex attaccante di Southampton, Tottenham, Real Madrid e ultimo Los Angeles FC, con cui ha vinto l'MLS, ha… Leggi ...L'annuncio è arrivato a sorpresa tramite i social: Gareth Bale lascia il calcio e si ritira. A 33 anni il gallese, reduce dal campionato di Mls vinto con i Los Angeles Fc e dal Mondiale in Qatar, ha d ...