Corriere dello Sport

Si può tessere l'elogio di un tifoso ragazzino che in diretta tv impazzisce al gol del pareggio della squadra del cuore Si deve. Soprattutto perché il tifoso ragazzino, a nome Adriano, ha 78 anni e, già quand'era alto così, andava in treno da Monza a Catanzaro per seguire la squadra del cuore. Che è rimasta la stessa per tutta la vita, sia pure inframezzata da trentuno ...Scontato l'effetto domino: il primo passo dovrebbe farlo il "re" del gol della Serie B,... La prima scelta è il danese Gytkiaer del Monza che peròha dichiarato incedibile. Sacrificato ... Galliani, quel tifoso ragazzino di 78 anni che incarna la passione pura per il calcio Adriano Galliani, AD del Monza ed ex dirigente del Milan, è tornato a parlare dell’esultanza nella gara di sabato contro l’Inter Ai microfoni del Corriere della Sera, Adriano Galliani, AD del Milan, è ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...