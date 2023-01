Furgone finisce dentro un negozio a Roma dopo lo scontro con un' auto

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Spavento nel primo pomeriggio in via Spartaco a, a due passi da via Tuscolana, per un incidente che ha coinvolto un'e un. Quest'ultimo, per cause ancora da accertare, si è ...

RomaToday

Feriti entrambi i conducenti, sia quello delche quello alla guida dell'auto. Tutti e due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale in codice arancione. A parte lo spavento, ...dentro a un negozio: incidente al Quadraro Ci troviamo a Roma , nella zona del Qadraro , per la precisione a viale Spartaco . Il sinistro è avvenuto oggi, 9 gennaio 2023, alle 14.00 ... Furgone finisce dentro un negozio dopo scontro con un'auto Il furgone prima si schianta e poi finisce dentro un negozio. Ecco cosa è successo e come stanno i conducenti dei veicoli incidentati.Spavento nel primo pomeriggio in via Spartaco a Roma, a due passi da via Tuscolana, per un incidente che ha coinvolto un'auto e un furgone. Quest'ultimo, per cause ancora ...