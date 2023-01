Francia | Mbappé difende Zidane dopo l’attacco di Le Graet | “Non manchiamo di rispetto a una leggenda”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Hanno fatto discutere le parole di Noel Le, presidente della Federcalcio francese, sulla possibilità di vedere Zinedinesulla panchina della Nazionale. “Se mi avesse chiamato non gli avrei neppure risposto” ha detto l’uomo, suscitando l’ira di tante persone. Tra queste anche Kylian, che sul suo profilo Twitter ha preso le difese di Zizou: “è la. Nondia unain questo modo…“. Nonostante il rinnovo di Deschamps e il conseguente mancato arrivo di, l’attaccante francese del Psg non ha apprezzato le dichiarazioni di Le. SportFace.

la Repubblica

... "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "contro Le Graet dopo parole su Zidane: 'Lui è la'" }..." Zidane è la. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo... ". Lo ha scritto Kyliansu Twitter per rispondere alle dichiarazioni del presidente della Federcalcio francese e schierarsi ... Mbappé, l'eroe della banlieue