Francia | Lloris annuncia il ritiro dalla nazionale | «Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Hugo, portiere del Tottenham, hato ilfrancese. Ecco le sue dichiarazioni Hugo, portiere del Tottenham, hato ilfrancese a L’Equipe. PAROLE – «unin cuila. Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che lanon è di nessuno, e tutti abbiamo modo di verificare che sia così. Io per primo penso che dietro la squadra è pronta per continuare e c’è anche un portiere pronto (Maignan, ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Ecco le sue dichiarazioni Hugo, portiere del Tottenham, ha annunciato il ritiro dalla ... Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la...Hugo, da vicecampione del mondo dopo la coppa iridata alzata al cielo della Russia nell'estate ... Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che lanon è di nessuno e ... Francia, Lloris dice addio alla nazionale: Maignan è il nuovo numero 1 Hugo Lloris, portiere del Tottenham, ha annunciato il ritiro dalla nazionale francese a L’Equipe. PAROLE – «Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano. Non voglio appropriarmi della cosa, ...Hugo Lloris ha ufficialmente concluso la propria esperienza con la Francia. Il portiere transalpino è stato omaggiato anche dal proprio connazionale Olivier Giroud con un post pubblicato ...