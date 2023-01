Francia | Le Graet | «Zidane? Non l’ho mai incontrato e mai avrei risposto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Noel Le, presidente della federcalcio francese, ha parlato ai microfoni di RMC Sport riguardo alla situazione CtNoel Le, presidente della federcalcio francese, ha parlato ai microfoni di RMC Sport riguardo alla situazione Ct. Le sue dichiarazioni: «Nonmai, non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps. Non corrisponde a verità questo. Alcune persone hanno bisogno di cambiare le cose o di inventarle perché non sanno cosa scrivere e preferirebbero dire cattiverie piuttosto che cose buone.non mi ha mai chiamato e non glinemmenoal telefono» L'articolo proviene da Calcio News 24.