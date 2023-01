Francesco Totti | una persona vicina a Noemi Bocchi lo mette in guardia | “Cinica e opportunista”

Leggi su tpi

(Di lunedì 9 gennaio 2023), unaloin: “” Dopo il trasloco nel super attico a Roma Nord e un capodanno sotto il sole caldo di Miami,sono tornati in Italia dove si continua a parlare della loro relazione. Al centro delle chiacchiere c’è ancora una voltae il suo carattere. Una fonte anonima, moltoalla donna, ha rivelato retroscena importanti al settimanale Nuovo. “pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia a nessuno, èe non si fa troppi scrupoli”, ha raccontato questa ...