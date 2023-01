Francesco Totti | ultim’ora da brividi | è successo in queste ore

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non sembra temere le recenti difficoltà legaliche, insieme a Noemi Bocchi, si sta godendo a pieno l’ultima vacanza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Spunta la compilation di foto die la sua compagna Noemi Bocchi che hanno da poco terminato la loro prima vacanza da famiglia allargata con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La nuova coppiae Noemi Bocchi va alla grande eppure non tutti sono convinti. Qualcuno ha seri dubbi sulla donna Dopo la separazione con Ilary Blasi, perè iniziata, a tutti gli ...In questo presente,si riserva una possibilità di distensione con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli, riuniti in una parentesi che avrebbe dovuto allontanare il per sempre capitano della Roma ...Sotto esame diversi bonifici e trasferimenti di denaro ai casinò di Monte Carlo, Londra e Las Vegas. Attività opaca con controparti operanti nel bet online . Roma / foto Daniele Buffa/Image Sport nell ...Una fonte vicina a Francesco Totti ha rivolto nuove e pesanti accuse contro Noemi Bocchi. Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti, è stata travolta dalle critiche in merito alla sua unione con ...