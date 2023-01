Francesco Totti | nuove segnalazioni su Noemi Bocchi | “Lei non guarda in faccia a nessuno”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)preoccupazioni per. L’ex capitano della Roma non riesce proprio a stare tranquillo. Inoltre, stando alle recenti dichiarazioni di una fonte sul settimanale Nuovo,vorrebbe solo fare la bella vita. Ecco cosa è stato detto sulla nuova fiamma dell’ex calciatore.accuse perIl noto settimanale di gossip ha L'articolo

... lei si è regalata una fuga d'amore in Thailandia con Bastian: chilometri di distanza per una distanza che non è mai stata così ampia, non solo geograficamente, trae Ilary Blasi . ...A nulla è servito nemmeno l'appello alla tregua chefece durante la sua ultima partita al San Paolo. E per qualcuno la rivalità resta insanabile. ' Roma - Napoli è una storia che va ...Nuove preoccupazioni per Francesco Totti: stando ad alcune fonti, Noemi Bocchi cercherebbe solo la bella vita. Ecco cosa è stato detto ...Chi è Noemi Bocchi Tra le pagine di Nuovo Tv, una fonte anonima ha tuonato contro la compagna di Francesco Totti.