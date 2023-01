Francesco Totti e Noemi Bocchi fotografati a Miami | sono radiosi Ma il gossip non si ferma | “Lei ha obiettivi precisi”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È giunta la termine la lunga vacanza diinsieme ai suoi 3 figli, Christian, Chanel e Isabel. Con loro anche la nuova compagna dell’ex calciatore,. La famiglia allargata ha trascorso il periodo natalizio viaggiando tra l’Honduras, le Bahamas e, dovestatida alcuni media americani e dalla pagina Whoopsee. Quest’ultima ha riportato alcune immagini esclusive su Instagram. Sorridenti, complici e sereni si vedonoe lain spiaggia, di ritorno in albergo dopo aver passato una giornata all’insegna del sole e del mare. Nonperò mancate le critiche e nuovirelativi alla nuova compagna del ‘pupone’. Dopo le illazioni su di lei da parte ...

Tags: CathrynWhiteCooper chelsea cremonese gianlucavialli juventus londra lucavialli sampdoria vialli Articolo precedentee Noemi Bocchi in costume a Miami: le foto della vacanza ...... ecco gli scatti più hot dalla Thailandia GUARDA LE FOTO Kate Middleton compie 41 anni CON LA FAMIGLIAe Noemi Bocchi, guarda le foto in spiaggia a Miami VACANZE ALLE TERME Aurora ...Dopo le accuse dell'ex marito anche un conoscente di Totti si sarebbe espresso pubblicamente contro Noemi Bocchi.Chanel Totti è in vacanza col padre Francesco e sui social sta documentando le diverse tappe del viaggio, dalle Bahamas a Miami ...