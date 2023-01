Francesco parla dopo l’eliminazione a Masterchef Ecco il perché della sua reazione

la Repubblica

... se vi saranno attacchi a, quel testo farà molto male all'unità della Chiesa. Eccellenza, ... Per lui sidi un possibile ruolo in qualche Nunziatura in America Latina o Asia, o di una ...Leggi Anche Papa: 'Il chiacchiericcio è un'arma letale, divide e uccide' Il futuro di Padre Georg Secondo molti, Padre Georg sarebbe in procinto di fare le valigie. Per lui sidi un ... Papa Francesco: "Il chiacchiericcio è un'arma letale" Il 5 gennaio è uscito " Contro il mondo " il nuovo singolo dei Baustelle. La band annuncia l'uscita del nuovo disco e si prepara a tornare live nei club italiani nel mese di maggio.Udienza privata per il segretario di Benedetto XVI dopo le frecciate a distanza seguite alla morte di Ratzinger ...