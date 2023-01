Francesco incontra monsignor Georg Gaenswein dopo il libro polemico verso il Papa

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lui, il più stretto collaboratore di Ratzinger, non ha mai troppo amato Bergoglio e è parso di capire che la cosa fosse reciproca. Adessoha ricevuto in udienza...

La Stampa

... Giorgia Meloni, sarà ricevuta domattina in udienza privata da papaalle 10. Lo rende ... 2023 - 01 - 09 10:12:33 Von der LeyenProdi a Roma È in corso l'incontro tra la presidente ...Come ben sa, quel testo è molto atteso dalle frange ostili al Papa regnante e, se vi saranno attacchi a, quel testo farà molto male all'unità della Chiesa. Eccellenza, come fece Papa ... Padre Georg in udienza da Papa Francesco: il primo incontro dopo le polemiche Monsignor Georg Gaenswein, il più stretto collaboratore di Benedetto XVI ha pubblicato un libro nel quale emerge una insofferenza verso Bergoglio. Chiarimento o cosaNon è un vertice formale, perciò non sono previste conclusioni ufficiali. Eppure, quando oggi Ursula von der Leyen varcherà il portone di palazzo Chigi, la presidente ...