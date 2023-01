FOTO Gaia Sabbatini | fisico scolpito e glutei marmorei E i pantaloncini bianchi…

(Di lunedì 9 gennaio 2023)si è goduta qualche giorno di vacanza in concomitanza con le festività natalizie, dopo che lo scorso 11 dicembre era stata grande protagonista agli Europei di cross. Sui prati di Venaria Reale (in provincia di Torino), infatti, l’azzurra aveva lanciato una poderosa rimonta nella parte conclusiva della sua frazione e aveva trascinato l’Italia alla vittoria nella staffetta mista. Un successo di lusso, che ha permesso all’azzurra di chiudere la stagione nel miglior modo possibile e di lanciarsi con ottimismo verso la nuova annata agonistica. L’abruzzese si sta allenando in vista dei prossimi impegni, nel corso di un inverno che culminerà con gli Europei Indoor, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. L’abruzzese ha messo il mirino in particolar modo sulla stagione all’aperto e sui Mondiali di Budapest, dove cercherà di mettersi ...

Affaritaliani.it

GUARDA LEDA URLO DISABBATINI Selvaggia Lucarelli nonostante i momenti di terrore in volo sul Nepal continua a riprendere. Il fidanzato: 'Smettila'... GUARDA IL VIDEO SCANDALO DELLA ...Terza piazza e medaglia di bronzo per la gardeneseBrunello (1 ora 03'13''8; 0 0 1 0). Ai piedi del podio, la cuneeseBrunetto (Esercito). Tra i Senior, in gara solo per la tappa di Coppa ... Gaia Sabbatini, sogno mondiale e foto da modella per la principessa italiana Scopri qui tutte le ultime notizie di gossip di oggi 9 gennaio 2023 su VIP, sportivi e personaggi dello spettacolo aggiornati in tempo reale ...Dopo aver assegnato i primi titoli della stagione nella sprint, la Carnia Arena di Forni Avoltri (Udine) ha visto laurearsi i campioni italiani 2023 nella gara a inseguimento delle categorie Aspiranti ...