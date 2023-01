(Di lunedì 9 gennaio 2023) “Gli episodi di esondazione deldisono piuttosto frequenti nella stagione invernale, dovuti soprattutto alle caratteristiche idrogeologiche del. Il ponte carrabile su via Lello Maddaleno e le altre infrastrutture adiacenti al, in caso di maltempo, diventano spesso inagibili, con grossi disagi per i cittadini e notevoli ripercussioni sulla viabilità del quadrante. Riteniamo che la situazione meriti un approfondimento serio e l’attivazione di un Tavolo operativo in grado di individuare le soluzioni tecniche necessarie per superare le criticità. Proprio per questo, abbiamo chiesto la convocazionente della Commissione Capitolina Lavori Pubblici, che speriamo possa riunirsi quanto prima. Bisogna avviare un percorso importante di riqualificazione dell’intera zona”. Così i ...

Italia Sera

...Trionfale è largo gemelli traffico intenso in viale Antonio Ciamarra 3 via Moneta e via del...notte riguarda la diramazione Roma Nord a dove per lavori sarà chiuso lo svincolo diin ......Trionfale è largo gemelli traffico intenso in viale Antonio Ciamarra 3 via Moneta e via del...notte riguarda la diramazione Roma Nord a dove per lavori sarà chiuso lo svincolo diin ... Fosso di Settebagni, Iv: “Urge intervenire con urgenza per riqualificare l’area”