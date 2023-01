(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “perche è. Non è tollerabile, perchè si rispetta sempre la democrazia e il risultato delle elezioni”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, ospite di ‘Quarta Repubblicà su Retequattro, in riferimento all’assalto al Parlamento in. credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tiscali Notizie

...'assoluta e dura per quello che è successo. Non è tollerabile, perchè si rispetta sempre la democrazia e il risultato delle elezioni'. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo,...Dopo, è andata ancora peggio: ha subito unaa 7 anni per traffico di stupefacenti . Nella Lega sono diversi gli intrecci con il mondo delle curve. Il presidente della Camera Lorenzo... Fontana “Condanna assoluta e dura per quello che è successo in Brasile” ROMA (ITALPRESS) – “Condanna assoluta e dura per quello che è successo. Non è tollerabile, perchè si rispetta sempre la democrazia e il risultato delle elezioni”. Lo ha detto il presidente della Camer ...Da Gianmarco Centinaio alla sottosegretaria Frassinetti, chi negli scorsi anni ha incontrato i capi delle curve in Senato ...