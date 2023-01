Fondo Nuove Competenze | Formazienda accoglie candidature dei piani formativi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen. (Labitalia) - “è in grado di finanziare il percorso di acquisizione dellee la nostra partecipazione alla seconda edizione delrafforza ulteriormente una proposta che ha lo scopo di migliorare la competitività del sistema imprenditoriale e l'occupabilità delle persone”. Lo afferma Rossella Spada, direttore generale delinterprofessionale istituito da Confsal e Sistema Impresa: 100mila imprese iscritte per più di 750mila dipendenti, oltre 205 milioni di euro destinati alla riqualificazione delledal 2008, oltre 500mila persone formate. “Le aziende - continua Spada - possono essere finanziate congiuntamente sia in relazione al costo delle ore lavorative sia in relazione ai corsi di formazione. ...