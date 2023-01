Fondi | controlli della Guardia Costiera al mercato | maxi sequestro di pesce non tracciato

(Di lunedì 9 gennaio 2023)– Con l’inizio del nuovo anno è proseguita l’attività di controlloCapitaneria di porto di Gaeta per il contrasto alla pesca marittima praticata con metodi illegali e di vigilanza sulla filieracommercializzazione dei prodotti ittici, presso mercati e punti di vendita, a tutelarisorsa e del consumatore. Le donne e gli uominidi Gaeta, nella giornata di ieri (domenica 8 gennaio) hanno focalizzato l’attenzione sulle attività di vendita ambulante presso ildi. L’attività di controllo è stata esperita a pochi giorni dalla chiusura dell’operazione nazionale di vigilanza e controllo denominata “Senza traccia”, promossa dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in ...

Fondi, controlli della Guardia Costiera al mercato: maxi sequestro di ... Stretta della Guardia Costiera sulle attività di pesca e sulla commercializzazione dei prodotti ittici: scatta il maxi sequestro ...FONDI – Con l'inizio del nuovo anno è proseguita l'attività di controllo della Capitaneria di porto di Gaeta per il contrasto alla pesca marittima praticata con metodi illegali e di vigilanza sulla fi ...