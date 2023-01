Fondamentale aggiornamento WhatSpp per aggirare qualsiasi blocco

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023) WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ma in alcune zone dittatoriali questa è praticamente bandita, impedendo in questo modo la normale comunicazione tramite chat. Proprio per tale situazione gli sviluppatori dell’app hanno integrato una funzionalità importante che permetterà di rquestoe poter continuare ad usare WhatsApp. Ciò sarà possibile grazie al proxy, un server che garantirà l’utilizzo dell’app di messaggistica aggirando in questo modo la censura di Stato. Di grande importanza il nuovoper, in Italia e nel resto del mondo Un aspetto, quello trattato oggi, che ad integrarsi a quanto trattato alcuni giorni fa. WhatsApp ha dichiarato apertamente che questa ...